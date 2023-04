Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo una vacanza in Sudafrica: al suo ritorno però ha avuto una brutta sorpresa.

È giunta al termine la vacanza di Chiara Ferragni. Negli scorsi giorni l’influencer si è goduta un safari in Sudafrica con alcuni amici, ovviamente documentando tutto su Instagram. Nelle scorse ore è tornata a Milano, ma al suo arrivo ha avuto purtroppo un brutta sorpresa.

Chiara Ferragni, la brutta sorpresa atterrata a Milano

Non è una novità per nessuno e nemmeno la grande influencer Chiara Ferragni è riuscita a scampare alle disavventure che possono capitare in aeroporto. Nelle scorse ore l’influencer è atterrata a Milano dopo la sua vacanza in Sudafrica. Dopo ore e ore di viaggio intercontinentale una persona vuole solo riabbracciare la famiglia e tornare a casa. Chiara, però, non ha potuto farlo, rimanendo bloccata in aeroporto.

L’infuencer ha infatti condiviso sulle sue storie: “Indovinate chi è l’unica a cui non è arrivata la valigia? Io! Niente valigia all’andata, niente valigia al ritorno. Grazie Lufthansa per aver perso la mia valigia in entrambi i voli”. Chiara infatti, appena sbarcata in Sudafrica, aveva raccontato ai suoi followers che la compagnia aerea aveva perso il suo bagaglio. Dopo tre giorni costretta ad indossare solo i pochi capi che aveva nel bagaglio a mano, la valigia era arrivata finalmente a destinazione.

Ora, però, è nuovamente persa. La compagnia aerea, taggata in tutte le storie di Chiara, starà cercando il bagaglio scomparso proprio in questi momenti. L’influencer è comunque tornata subito a casa dai suoi figli Leone e Vittoria, che appena l’hanno vista sono corsi ad abbracciarla con infinita gioia.

