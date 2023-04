Il ballerino spagnolo Joaquin Cortes è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore ed essere svenuto.

Joaquin Cortes si trova attualmente ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore ed essere svenuto. Il ballerino spagnolo, 54 anni, accusava da giorni diversi sintomi e si sentiva poco bene. A parlare delle sue condizioni è lui stesso, tramite un post su Instagram.

Joaquin Cortes, le condizioni del ballerino

Stava giocando con i figli quando all’improvviso si è accasciato ed è svenuto a terra. Joaquin Cortes, ballerino spagnolo di 54 anni, è stato subito ricoverato d’urgenza a Madrid. Era da tempo che soffriva di diversi sintomi tra cui tosse, stanchezza e mal di testa. Al momento è in attesa di una diagnosi, come fa sapere lui stesso tramite i social.

Su Instagram, ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando: “Sono svenuto subito. Sono arrivato al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa. Da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologici”.

Il ballerino ha anche confessato di aver trascurato diversi sintomi nelle scorse settimane, tra cui una vista molto annebbiata: “Ho dovuto chiedere a Monica di prendermi il volante perché non vedo niente… Sono stati momenti di angoscia, ma sono durato solo secondi”. Cortes ha continuato per diversi giorni a lavorare, esibendosi come da programma in diversi teatri di Madrid e Barcellona.

Ha poi concluso con un messaggio di speranza: “Mi dà speranza pensare che se ho ballato intensamente anche con pochissimo ossigeno nel sangue e con qualche infezione nei polmoni. Chissà come ballerò quando mi sarò ripreso!”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG