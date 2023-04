Prima dell’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli ha omaggiato Giulia Salemi con un regalo davvero molto bello e costoso…

Il GF Vip 7 si è concluso con la finale di lunedì 3 aprile che visto Nikita Pelizon vincere. Ma prima della diretta, anche il dietro le quinte è stato piuttosto interessante. In modo particolare quanto accaduto tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi con la prima che ha fatto un regalo molto bello (e costoso) alla giovane influencer.

Sonia Bruganelli, il regalo super costoso a Giulia Salemi

Sebbene nel corso di questa edizione del GF Vip Sonia Bruganelli e Giulia Salemi si siano più volte “beccate” con tanto di botta e risposta piuttosto accesi. Arrivati all’ultima puntata le cose sono tornate pacifiche e anche di più.

Come detto, la moglie di Paolo Bonolis è entrata nel camerino della giovane ragazza con una grande busta arancione di Luis Vuitton per farle un regalo.

Il tutto è stato condiviso da Chi su Intagram dove è possibile vedere tutte le fasi prima e durante “lo spacchettamento”. Giulia è rimasta incredula e ha aperto piano piano il dono ricevuto. Di cosa si è trattato? Di un abito nero della nota casa di moda. Il costo non è noto ma considerando il marchio la cifra è senza dubbio piuttosto elevata.

“Ho pensato a te per una prima importante. Non sei solo bella”, le parole della Bruganelli che hanno lasciato senza fiato Giulia.

Parole e reazioni che, invece, hanno avuti svariati utenti social che non hanno perso tempo nel commentare il post di Chi. “Alla faccia della povertà”, “Della serie: ciao poveri!”, “Questa regala vestiti Luis Vuitton come fossero fiori”. Sono questi alcuni dei commenti sui social non proprio positivi in merito al gesto della donna per la giovane influencer.

Di seguito anche il post Instagram di Chi con le immagini del regalo:

