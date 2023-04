Nel corso della puntata finale del GF Vip, una segnalazione su Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese ha fatto arrabbiare i fan.

Il GF Vip 7 è ufficialmente finito ma in queste ore successive alla finale, sono tantissime le reazioni alla puntata conclusiva del programma e sono altrettanti i retroscena legati a quanto avvenuto in studio. Addirittura ci sarebbe una particolare segnalazione su Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese…

Antonella Fiordelisi, la segnalazione su Antonino Spinalbese…

Come anticipato, con la conclusione del GF Vip sono state molteplici le reazioni e i commenti. Allo stesso tempo sono state presenti delle situazioni che hanno fatto storcere il naso. Una di queste riguarderebbe Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese che si sarebbero trovati dietro le quinte insieme.

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza, esperto di gossip, è stato pubblicato un messaggio da parte di una sostenitrice dei Donnalisi, ovvero la coppia formata da Antonella ed Edoardo Donnamaria.

Stando a quanto riportato, infatti, l’influencer e Spinalbese si sarebbero visti dietro le quinte dello studio e si sarebbero abbracciati e in modo giocoso e come se tra loro le cose fossero serene. Anche fin troppo. Un atteggiamento che non sarebbe stato “rispettoso” di Edo.

“Ciao Ame, so che non puoi rispondere in direct ma volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino”, le parole di questa fan che si è detta presente in studio.

“Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”.

Una segnalazione per la quale, ad ora, non sembra esserci stato seguito da parte dei diretti interessati.

Di seguito, invece, un post Instagram della finale del GF Vip:

