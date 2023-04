Botta e risposta social tra Beatrice Valli e un fan che le ha domandato una questione privata generando una forte replica.

I Q&A sui social sono molto in voga tra gli influencer, ma molto le domande diventano scomode e generano anche dei malumori. Più o meno è quello che è capitato nelle ultime ore a Beatrice Valli che sta attendendo il quarto figlio. Un seguace ha chiesto all’ex volto di Uomini e Donne se aveva intezione di farsi chiuedere le tube per non avere altri pargoli…

Beatrice Valli, botta e risposta con un fan

Beatrice Valli in questi giorni si sta rilassando in attesa di dare alla luce il quarto figlio. La moglie di Marco Fantini ha spiegato ai fan che vorrebbe finalmente partorire e che è piuttosto stanca per come è stata dura questa gravidanza.

Proprio a tal proposito è arrivata la scomoda domanda di un fan che ha lasciato la donna senza parole. O quasi.

Un utente ha chiesto alla ragazza se avesse mai pensato di farsi chiudere le tube, visto che ora è arrivata al quarto figlio. “Io non ho parole, ma davvero mi avete fatto questa domanda?”, ha replicato la Valli. “A parte che ti chiudi le tube perché non vuoi avere figli? Sai benissimo come non avere figli, quindi non capisco il problema. Ma poi a 28 anni uno si fa chiudere le tube per nn avere figli? A volte leggo delle cose… La gente ha una delicatezza nel chiedere le cose, c’è modo e modo. Comunque no non ci ho pensato, non mi interessa, se tra 10 anni voglio avere figli è giiusto che faccia ciò che sento di fare, se no va bene così. Ma di certo non vado a chiudere le tube perché non voglio avere figli”. Una risposta decisamente “offesa” e arrabbiata.

Di seguito un recente post Instagram dell’influencer:

