E’ andata in onda la finalissima della settima edizione del Grande Fratello Vip, una finale quasi del tutto femminile. A trionfare è Nikita Pelizon. Oriana Marzoli seconda mentre terzo si posiziona Alberto De Pisis.

Dopo più di 195 giorni dentro la casa del Grande Fratello a contendersi la vittoria sono stati: Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, e Alberto De Pisis. Milena Miconi è stata infatti eliminata all’inizio della puntata e non ha potuto quindi accedere alla finale.

Poche ore prima della finale i sondaggi lanciati online e la classifica dei bookmaker, avevano condiviso già una preferenza del pubblico. I telespettatori auspicavano infatti la vittoria di Oriana Marzoli. Il sondaggio lanciato dal Grande Fratello Forum Free, vedeva invece Nikita al primo posto con una grande percentuale di voti rispetto agli altri, mentre vedeva all’ultimo posto Giaele De Donà. Per i bookmaker la vincitrice avrebbe dovuto essere Oriana Marzoli. All’ultimo posto invece Milena Miconi.

