Morgan, doppio no al suo programma da due big di Sanremo

Partirà la prossima settimana il nuovo programma di Morgan su Rai 2 in seconda serata. Saranno quattro puntate dedicate alla musica con lezioni, commenti e curiosità sulle canzoni e sulle voci che hanno fatto la storia del settore.

Ci saranno grandi ospiti e un’orchestra formata da giovani musicisti che si alterneranno tra racconti e show. Ma nel corso della trasmissione, in onda lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 aprile in seconda serata su Rai Due, non ci saranno Madame e Marco Mengoni, invitati, ma che hanno declinato la proposta.

I due artisti di Sanremo avrebbero detto “no” al programma come sottolineato dal giornalista Giuseppe Candela sui social. Evidentemente ai due big della recente kermesse dell’Ariston non sono andate giù le parole del cantautore riguardo ai loro pezzi: “Questi credono di cantare opere d’arte e invece non sono tali. E poi quei testi che cantano sembrano sms letti con enfasi. Non c’è nessun senso poetico in quello che cantano. E no, non ci trovo nemmeno la bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni”, aveva detto su Youtube.

Di seguito anche il post Twitter di Giuseppe Candela che fa riferimento al “no” dei due cantanti al programma:

Marco Mengoni e Madame hanno detto no a Morgan. #stramorgan — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 3, 2023

