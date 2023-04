In vista della finale del GF Vip, Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, ha parlato ai fan dicendosi sollevata che sia giunta la fine.

Tutto è pronto per la finale del GF Vip e non mancano pronostici su chi sarà il vincitore. Sui social, anche Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, concorrente nella Casa, non vede l’ora che tutto sia finito e lo ha detto pubblicamente parlando ai suoi seguaci su Instagram. Per la donna, anche lei ex gieffina, pare non sia stato facile vedere il fratello dentro al reality e reagire a tutte le cose accadute all’esterno.

Guendalina Tavassi e la finale del GF Vip

“Buongiorno a tutti, oggi finalmente c’è la finale e quindi finirà questo periodo che per noi è stato veramente terribile”, ha esordito Guendalina Tavassi.

Poi, spiegando e motivando le sue parole: “Cioè per noi parenti che siamo da casa è ancora peggio di vivere il GF Vip in prima persona. Loro, ovviamente, non sanno tutto quello che abbiamo dovuto smuovere dietro per proteggere i nostri cari. Io in tutto ciò devo ancora scegliere il vestito per stasera e, infatti, ora vado al negozio”.

Nella stories successive, la donna ha fatto vedere un vestito molto curioso e decisamente provocante che, secondo molti, non sarà quello che davvero indosserà. Ad ogni modo Guenda è pronta per supportare suo fratello Edoardo e lo ha confermato anche con un altro contenuto social dove, facendo scorrere alcune immagini dell’uomo, ha scritto: “Come va, va. Per me sarai sempre il vincitore”.

A questo punto staremo a vedere cosa accadrà nella finalissima del reality. C’è grande attesa per quello che sarà l’ultimo appuntamento e, mai come in questa edizione, le sorprese e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della sorella di Edoardo:

