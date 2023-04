Era da tempo che non si parlava di Selvaggia Lucarelli “contro” Fedez e Chiara Ferragni. Per gli appassionati delle varie querelle tra loro, ecco un nuovo capitolo. La giornalista ha pubblicato uno scatto social su Instagram con quello che pare essere un chiaro riferimento ad una recente polemica avuta proprio con la coppia.

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli si è presa la scena sui social con quello che è stato un momento amarcord ad effetto con “frecciata” a Chiara Ferragni e Fedez. Su Instagram la giornalista e nota giudice di Ballando con le Stelle ha pubblicato una foto di suo figlio Leon, nato dalla relazione con Laerte Pappalardo, da piccolo. Ora il ragazzo ha 18 anni e da piccolo era davvero molto carino e dolce, almeno stando alle parole della donna.

Proprio la penna graffiante, infatti, ha voluto sottolineare le doti del bimbo ma lo ha fatto n un modo che a tanti seguaci è sembrato essere un “andare contro” i Ferragnez.

“Madonna quanti soldi ci potevo fare con ‘sto bambino”, ha scritto nella didascalia del suo post social la Lucarelli. Il messaggio è sembrato proprio un riferimento alle polemiche passate con l’imprenditrice digitale e il rapper che, a detta della bella Selvaggia, trasformano i loro bambini in contenuti, molto spesso per guadagnarci con sponsor.

Di seguito anche il post Instagram della giornalista:

View this post on Instagram

