Carriera e vita privata da parte di Giorgio Mastrota che si è raccontato a 360° in particolare sulla relazione avuta con Natalia Estrada.

Intervista molto particolare per Giorgio Mastrota, storico volto televisivo, diventato ormai per tutti “il re delle televendite”. Al Corriere della Sera, l’uomo ha raccontato diversi aspetti della sua vita, non solo professionale ma anche privata, come la storia d’amore con Natalia Estrada che, all’epoca, aveva fatto molto parlare.

Giorgio Mastrota e la storia con Natalia Estrada

Giorgio Mastrota

Sulla sua storia d’amore con Natalia Estrada, Giorgio Mastrota ha raccontato come sia nata: “Io conducevo la versione che andava in onda su Canale 5, insieme a Patrizia Rossetti, Natalia quella trasmessa in Spagna da Telecinco. Questo succedeva in estate. A dicembre eravamo già sposati, nel 1995 sarebbe arrivata Natalia junior. Tutto in una sequenza rapidissima, come una vampata che brucia una cosa dopo l’altra”.

Una storia che, all’epoca, fece molto parlare soprattutto una volta finita: “La fine del matrimonio fu un evento così clamoroso che finì nei titoli del Tg5. Ma fu accelerata anche la sofferenza del post. Sai, quando una cosa la sanno tutti, esci di casa e ti arrivano parole di conforto da chiunque: il passante, l’edicolante, il macellaio. E passa prima”.

Ad ogni modo, il rapporto tra i due non è mai state teso anche dopo la fine della relazione. La conferma arriva anche da una curiosa parentesi raccontata dallo stesso re delle televendite.

In particolare fa sorridere quanto accaduto qualche tempo dopo: “Tre anni dopo la fine del matrimonio con me, Natalia si mette insieme a Paolo Berlusconi e quindi capitava che ci si ritrovasse con lui in qualche occasione, tipo alle feste comandate. Ecco, papà era contentissimo di quei momenti, di vedere un Berlusconi in famiglia, anche accanto alla sua ex nuora”.

