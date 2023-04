Riflessioni ad Amici dopo la terza puntata del Serale. A parlare sono i ragazzi con alcuni di loro che si sono sfogati.

Tempo di riflessioni ad Amici di Maria De Filippi dopo la terza puntata del Serale. Nella casetta, gli allievi hanno salutato l’eliminato di puntata, Samu, e hanno poi parlato anche delle loro impressioni dopo le varie esibizioni. Spicca, in tal senso, il malcontento di Aaron che non è rimasto soddisfatto da un commento ricevuto da Cristiano Malgioglio.

Amici, lo sfogo di Aaron

Maria De Filippi

Dopo la puntata del Serale di Amici, Samu ha salutato tutti i compagni vista la sua eliminazione. Proprio gli allievi si sono trovati a commentare come è andata la trasmissione e le loro esibizioni.

In particolare, come detto Aaron ha voluto commentare le osservazioni ricevute da Malgioglio a proposito della canzone ‘L’emozione non ha voce’. Il ragazzo non ha entusiasmato il paroliere e per questo ci è rimasto male.

“Io mi son stufato di sparar la voce. Io ho lavorato tanto in queste settimane. Mi dispiace che non si veda questa cosa. Da parte mia mi sembra di esserci in questo mare. Ma invece non si vede”, ha detto il cantante spiegando di essere in fase di studio per dare un significato diverso alle canzoni oltre all’aggressività che spesso esce fuori. “Sono un po’ stanco perché in puntata faccio tanta tanta fatica. In puntata proprio mi cago sotto del giudizio. Alle prove è diverso. Mi sento fuori luogo“.

Di seguito, invece, un simpatico post Instagram con uno scherzo fatto dagli allievi ad un maestro di danza:

