In vacanza al sole e al caldo di Sharm El Sheik, Federico Fashion Style ha lanciato un messaggio davvero particolare che ha stuzzicato le fantasie dei suoi seguaci social. Cosa ha fatto? Un cuore che farebbe pensare ad un nuovo amore per il parrucchiere dei Vip…

Non sembra essere un segnale sporadico il suo. Infatti, Federico Fashion Style, solamente pochi giorni fa, era già stato al centro di questo nuovo rumors “d’amore”.

In questo caso, nessun dettaglio ricercato ma una vera e propria dedica a cui manca solo il destinatario. Il parrucchiere ha pubblicato una storia su Instagram con un cuore disegnato sulla sabbia con una sola parola scritta nella didascalia: “Tu”.

Nessuna spiegazione o altro indizio ma pare essere un chiaro segnale che, nel suo cuore, ci sia una persona. Da capire se si tratti di una potenziale dolce meteà o se, magari, possa far riferimento alla figlia che, da sempre, è “il suo amore” come spesso proprio Lauri ha detto.

Staremo a vedere se in queste ore il volto vip darà ulteriori dettagli riguardo questa sua uscita. Per il momento i suoi fan, e anche noi, rimaniamo con questo dubbio.

Qualche ora prima, l’hairstylist aveva detto: “Io sto molto bene, solo che è stato un periodo davvero molto intenso e sto cercando di metabolizzare tutto. La vita va avanti, io ho dei lavori e dei progetti importanti a cui sto pensando e ho una figlia che amo, quindi, tempo al tempo e tutto si sistema”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con un altro “amore”, quello per il colore viola:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram