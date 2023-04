Tensioni e polemiche fino alla fine. Il GF Vip è arrivato al suo atto finale ma anche in queste ore si parla di violazioni di regolamento.

Ci saranno ulteriori polemiche e grande da risolvere per Alfonso Signorini al GF Vip, anche nel giorno della finalissima. Infatti, molti telespettatori e utenti social si sono resi conto di un episodio che sembra essere a tutti gli effetti una violazione del regolamento. Non solo. A rendere tutto ancora più “misterioso” anche l’intervento della regia che ha censurato tutto…

GF Vip, regolamento violato e regia censura

Alfonso Signorini

Protagoniste delle ultime polemiche Milena Miconi e Nikita Pelizon che hanno coinvolto Oriana e Giale che avrebbero infranto il regolamento del GF Vip. In alcune immagini e filmati di alcuni utenti social, infatti, Milena e Nikita si sono confrontate sul letto parlando della necessità della prima di andare in bagno.

La donna, però, non poteva perché Oriana e Giaele lo stavano occupando. Nulla di particolare se non fosse che da regolamento non si può andare in bagno in due. “Devo fare pipì”, le parole di Milena. “Vai è aperto”. “No, c’è Ori con Giaele”. E ancora la risposta di Nikita: “Ma cosa fanno che sono lì da mezz’ora”.

Ed è proprio da quel momento che la regia del GF ha deciso di censurare togliendo le voci delle donne e soprattutto alzando il volume della musica della casa.

Sui social gli utenti si sono molto arrabbiati per questa cosa e hanno fatto notare come effettivamente si sia trattata di una violazione del regolamento. Un fatto che potrebbe vedere, questa sera, delle conseguenze.

Staremo a vedere quindi se anche nel corso della finale ci saranno dei colpi di scena.

Di seguito un post Twitter di un utente che ha notato quanto accaduto:

M: " io devo fare pipì "

N: " vai è aperto "

M: " nooo, c'è Ori e Giale

N: " cosa stanno facendo, sono li da più di mezz'ora "



E via che la regia oscura l'audio

chissà perché

FORSE PERCHÉ NON SI PUÒ ANDARE IN COPPIA IN BAGNO#GFVIP #nikiters #NikiEnchantix #nikella #thepisis pic.twitter.com/vr5wbNuaT1 — robby02 (@rbuffagni) April 2, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG