Simpatico siparietto in casa di Fedez con il rapper che ha “presentato” alla piccola Vittoria J-Ax come suo nuovo babysitter.

Dopo qualche periodo un po’ complicato, in casa Ferragnez si è tornati a sorridere ed essere tanto attivi suoi social. Chiedere a Fedez che in queste ore ha presentato alla piccola Vittoria il suo nuovo (finto) babysitter. Di chi si tratta? Di J-Ax. La bambina, però, non ha reagito proprio nel modo migliore…

Fedez e J-Ax, la gag con Vittoria non finisce bene…

Fedez e J-Ax

Attraverso alcune stories Instagram, Fedez ha fatto vedere cosa è successo in queste ore a casa sua con l’arrivo di un caro amico e collega, J-Ax. Per l’occasione, l’artista si è trasformato, per finta, nel “babysitter” della piccola Vittoria.

Infatti, il marito di Chiara Ferragni ha presentato il collega cantante alla bambina dicendole che era appunto la persona che si sarebbe occupata di lui. “Vitto, guarda. C’è J-Ax, il tuo nuovo babysitter. Vuoi dare un bacino ad Ax?”.

La bambina, perplessa, si è subito girata di spalle e ha detto: “No”.

“L’ha presa bene dai”, ha commentato il rapper ridendo della reazione della bambina. La gag ha fatto molto ridere i presenti con lo stesso papà Federico e J-Ax che hanno riso parecchio per la reazione della bambina. Successivamente non ci sono state altre stories, quindi probabilmente alla piccola è stata detta la verità, anche per tranquillizzarla vista l’iniziale reazione.

Da notare come sia insolito vedere i due colleghi insieme. Per molti i due stanno lavorando ad un nuovo progetto. Probabile che si tratti della seconda edizione del concerto Love Mi che lo scorso anno aveva avuto grande successo sancendo anche la reunion e l’amicizia ritrovata tra i due artisti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dei Ferragnez in occasione del compleanno della bambina:

