In vista della finale del GF Vip, Attilio Romita è tornato a parlare dei concorrenti della Casa. Spiccano le parole su Edoardo Tavassi…

In una room su Twitter con i fan del GF Vip, Attilio Romita si è espresso a proposito dei concorrenti in vista della finalissima. Spiccano le parole del giornalista a proposito di Edoardo Tavassi e in generale su alcune dinamiche che, secondo lui, erano diventate “troppo” e per le quali aveva informato la produzione.

Attilio Romita, le parole su Edoardo Tavassi e il GF Vip

Attilio Romita

Nel corso della chat, Attilio Romita ha parlato di Oriana: “Il personaggio di Oriana è speciale, con tutta la sua storia personale tanto discussa e chiacchierata, con il suo modo di fare che spesso dimentica le regole della buona educazione. Con tutti i suoi difetti è una che non ha mai nascosto nulla. Si è presentata così com’è e così com’è è diventata protagonista. Temo per Oriana adesso, soprattutto per il gruppo Tavassi, perché credo che le ultime cose che sono successe li abbiano appannati”.

E proprio su Tavassi: “Dopo tutti i guai che ha combinato, penso che non ce la farà. Il fatto che sia stato solo ammonito e rimproverato al telefono ha dato fastidio al pubblico. La sua antipatia verso Nikita Pelizon nasce dal rispetto nei confronti di Luca Onestini, ha scelto Luca come partner e siccome Luca aveva dichiarato guerra a Nikita, bisognava essere nemici di Nikita. A questa conflittualità si è aggiunto un altro evento: il fatto che Nikita sia diventata amica di Antonella. Così è iniziato l’isolamento”.

Un chiarimento anche su una frase piuttosto dura che aveva detto al momento della sua uscita definendo il gruppo “un’organizzazione mafiosa”.

“Non dovevo e potevo usare quella parola. Da 15 giorni dicevo al GF ‘attenzione, c’è qualcuno che avvelena i polsi, il clima sarà devastato’. Non mi ascoltava nessuno, mi dicevano ‘tu fai scoppiare le contraddizioni del gruppo e vedrai che se ne verrà fuori'”.

Di seguito il post Twitter con la conversazione e gli audio nella stanza:

