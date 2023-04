Sembrava sia stata una strana voglia dovuta alla gravidanza ma Sophie Codegoni è rimasta delusa: nessuno sapeva cosa fosse…

Manca ancora un po’ all’arrivo del figlio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e le voglie si fanno sentire. Anche quelle più particolari e che nessuno, a quanto pare, conosce. Almeno tra i suoi cari e amici. La bella influencer ha raccontato quanto accaduto con delle stories Instagram e ha cercato il conforto dei fan.

Sophie Codegoni, la voglia in gravidanza

Sophie Codegoni

“Il cammello dell’Epifania è come il pandoro a Natale”, ha scritto in una prima storia social su Instagram la bella Sophie Codegoni. Poi, sempre cercando di comprendere se davvero nessuno conoscesse questa pietanza, la donna ha cercato di fare un sondaggio con i fan. “Chi non conosce il cammello dell’Epifania? A Milano lo mangiano tutti”.

Vedendo che tra le persone che erano con lei nessuno sapeva nulla di quello che si scoprirà poi essere un dolce, ecco ancora: “Lo conoscete? Ma soprattutto lo mangiate alla Befana? E’ un cammello ripieno di crema, oltrettutto buonissimo. Qui nessuno lo conosce. Boh!!!”.

La domanda ai fan non ha ricevuto ancora risposta dato che nelle stories successive la donna ha mostrato come è proseguita la sua giornata e quali sono stati gli impegni odierni. La ragazza si è dovuta muovere per controlli e, infine, anche per il dentista. Una vita decisamene movimentata nonostante la gravidanza e… la voglia rimasta irrisolta.

Il dolce in questione sembra essere simbolo di accoglienza per l’anno nuovo. Il cammello di pasta sfoglia ricorda le cavalcature dei Re Magi e può essere farcito con crema, o con cioccolato e panna. Il tutto è poi completato con lo zucchero semolato per la crosta caramellata. Insomma, una verà bontà.

Di seguito un recente post Instagram con “un’altra voglia” da parte della splendida Sophie:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG