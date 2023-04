Un posto dove riflettere e staccarsi dai tanti movimenti in famiglia. Paolo Bonolis parlare della sua casa dove vive da solo.

Se ne era parlato tanto nei mesi discorsi e adesso è stato proprio Paolo Bonolis a tornare sull’argomento. Stiamo facendo riferimento al fatto che lui e sua moglie Sonia Bruganelli si siano riservati una casa dove poter andare a stare, da soli, per staccarsi dal caos della famiglia e dalle vicende di tutti i giorni. Il conduttore ha spiegato a Repubblica cosa faccia nella sua dimora e quando (e perché) decide di andarci.

Paolo Bonolis e la casa dove vive da solo

Paolo Bonolis

Il presentatore ha spiegato l’importanza di avere dei luoghi in cui poter riflettere, riposare e staccare un po’ da quella che è una vita frenetica tra famiglia e lavoro. In particolare Paolo Bonolis ha raccontato i pregi della sua casa sul lungotevere Flaminio. Un’abitazione dove, appunto, può stare in solitudine.

“Qui mi sono costruito il mio mondo. La casa di famiglia è a Ponte Milvio ed è il punto di partenza e di ritorno di ogni mia giornata. Ma è sempre affollatissima: figli, amici dei figli, nipoti quando sono in Italia, personale di servizio. A volte mi sembra di essere un portiere d’albergo”.

“Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di parole, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il silenzio”, ha spiegato.

Da qui la necessità di un posto tutto suo: “Per questo mia moglie Sonia si è creata uno spazio dedicato a lei sullo stesso pianerottolo di casa e io vengo qui: una stazione intermedia tra lavoro e famiglia. È un luogo protetto, dove pensare, lavorare in tranquillità. Un posto dove stare da solo”.

Di seguito un recente post Instagram dal profilo del conduttore con delle immagini di ‘Avanti un altro’:

