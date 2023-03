Federico Fashion Style si trova al momento in Egitto con degli amici, ma un dettaglio fa intende che potrebbe esserci anche qualcun altro…

Federico Fashion Style ha recentemente passato un periodo molto doloroso. Dopo la separazione dalla sua ex compagna, il suo coming out e le difficoltà di vedere la sua bambina, è tornato subito al lavoro ma anche deciso di concedersi una piccola vacanza. Al momento si trova in Egitto con degli amici, ma un dettaglio fa pensare i fan che tra loro ci sia anche una persona speciale.

Il dettaglio nelle stories, Federico è fidanzato?

L’hairsylist si è concesso in questi giorni una piccola vacanza a Sharm El Sheikh. Molti si sono incuriositi sulla sua compagnia, ma Federico ha deciso di rimanere particolarmente enigmatico sull’argomento. Rispondendo alle domande dei fan, infatti, aveva spiegato di essere partito insieme ad un gruppo di amici. Nelle scorse ore, ha pubblicato una storia su Instagram che ha lanciato qualche sospetto.

Durante la cena, parlando con Guendalina Goria, ha detto: “Scusa Guenda mi fai un attimo quella faccia, non posso dire cosa ho detto, quella faccia quando ti ho dette eh, tu che hai fatto, lo hai guardato come…”. Guendalina ha quindi rivolto l’attenzione verso il ragazzo seduto accanto a lei facendo uno sguardo ammiccante. Il ragazzo guarda in camera e apre le mani come per dire di non saperne nulla. Federico ha poi continuato: “Di cosa parlavamo?“, ma Guendalina ha cambiato discorso.

Uno scambio di battute che non è passato inosservato ai fan più attenti di Federico Fashion Style che nelle ultime settimane ha sempre ripetuto di essere single. Il suo amore, al momento, è solo per la figlia che vedo in ogni momento libero. Non è da escludere però, che dopo la grande sofferenza subita in amore, il cuore dell’hairstylist non sia pronto ad aprirsi presto a qualcun altro.

Riproduzione riservata © 2023 - DG