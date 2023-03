È spuntato un errore clamoroso della Royal Family nei confronti del Principe Harry ma sopratutto di suo figlio Archie: cosa è successo.

Errore clamoroso sul sito ufficiale della Famiglia Reale inglese. Il profilo ufficiale di Archie, primogenito del Principe Harry e Meghan, è stato misteriosamente rimosso e poi ripristinato. Una volta rimesso, però, è saltato subito all’occhio un errore nella posizione di successione.

Principe Harry, l’errore sul sito ufficiale

Nelle scorse ore il profilo ufficiale di Archie sul sito della Royal Family è misteriosamente scomparso. È stato poi ripristinato pochi minuti dopo, ma con un clamoroso errore riguardo alla linea di successione. Il piccolo, infatti, primogenito del Principe Harry e di Meghan, è segnato come settimo erede al trono, invece che sesto. Anche per Lilibet risulta un errore sul sito. La piccola non presenta infatti una pagina online, come invece dovrebbe avere.

Principe Harry e Meghan Markle

È probabile che questi errori derivino da un aggiornamento del sito. Un messaggio in cima alla pagine, infatti, spiega che alcune informazioni potrebbero non essere aggiornate in seguito alla morte della Regina Elisabetta. Sembra comunque che Buckingham Palace stia aggiornando il sito con le informazioni corrette. Archie e Lilibet hanno da poco iniziato ad usare i titoli di Principe e Principessa, che quindi dovranno comparire sul sito aggiornato.

