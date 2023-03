Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è creato il caos in studio tra due ospiti: Barbara D’Urso ha cercato di intervenire più volte.

Caos nello studio di Pomeriggio 5. Una lite furiosa è scoppiata tra due ospiti in collegamento con Barbara D’Urso, sono volate parole grosse e anche qualche insulto. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio 5, la lite tra Patrizia Groppelli e Guendalina Tavassi

nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda martedì 28 marzo, è stata ospite in collegamento Guendalina Tavassi. La ragazza ha raccontato di essere stata recentemente bandita da una struttura per famiglie in seguito alle sue dichiarazioni sulla sua vita sessuale molto attiva. “In seguito alle ultime uscite e confidenze alle Iene, riprese da varie testate, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”, aveva scritto la struttura in una mail diretta alla Tavassi.

L’influencer a spiegato a Barbara D’Urso: “Come l’hanno fatto con me potrebbero farlo con altri per religione, provenienza o colore della pelle. Sono stata bandita da tutti i resort di quella catena. Mi hanno anche diffidato a parlarne. Il mio era un intervento ironico a Le Iene, nulla di scabroso“.

"TUTTI CONTRO DI ME, TUTTI CONTRO DI ME"



Patrizia Groppelli ON FIRE 💥#Pomeriggio5 pic.twitter.com/qvdE1GpnTD — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 28, 2023

Subito la Groppelli è intervenuta, mettendo ben in chiaro le sue idee: “Ti hanno invitato loro per andare a sponsorizzare e se poi ci ripensano possono farlo. C’è tanta gente che si merita più di te di andare gratis in questi alberghi. Essere influencer significa anche dare il buon esempio”. A questa frecciatina Tavassi ha subito risposto a tono: “E io che cattivo esempio ho dato? Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che stai dicendo”.

Il tono della lite a questo punto è degenerato: “Non fare la bulletta con me! Ma cosa stai dicendo? Guarda sei esattamente come tuo fratello, una bulletta di periferia“. Barbara D’Urso ha subito cercato di placare gli animi, senza successo: “Ti rendi conto cosa ha detto quella? Dice che non merito di stare su questa sedia. Non sono una raccomandata, lei è come il fratello, due bulletti“.

