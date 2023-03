Secondo le ultime indiscrezioni, Amadeus vorrebbe al suo fianco a Sanremo 2024 Chiara Ferragni per tutte le serate.

Amadeus pensa già a Sanremo 2024 e punta al bis. Il conduttore infatti, già riconfermato per la sua quinta edizione del Festival, vorrebbe di nuovo al suo fianco Chiara Ferragni. Questa volta, però, non solo per una o due serate, ma per ben tutte e cinque le serate del Festival.

Sanremo 2024, bis per Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dello scorso Festival di Sanremo. Con i suoi abiti, i suoi gioielli, il suo monologo e in generale la sua presenza, ha fatto molto chiacchierare di sè e tutti gli occhi erano puntati su di lei. La sua esperienza al Festival si può dire sia stata un vero successo, tanto che Amadeus vorrebbe ripetere l’esperienza.

Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, Amadeus avrebbe proposto all’influnecer di partecipare nuovamente al Festival, questa volta per tutte e cinque le serate. Recentemente il conduttore si era ritrovato per un pranzo insieme a Chiara e l’argomento della conversazione sarebbe proprio il suo ipotetico ritorno come co conduttrice.

Come rivela Chi, però, la risposta di Chiara sarebbe più orientata verso un no. Questo quello che scrive il settimanale: “Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no”.

La Ferragni ha più volte ripetuto di aver accettato lo scorso Sanremo per vivere un’esperienza nuova e unica, ma quello non è il suo lavoro e il mondo della televisione è molto lontano da lei. Non ci resta che aspettare e vedere se Chiara stupirà tutti con un suo ritorno sul palco più famoso d’Italia.

