Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio di Diletta Leotta: è incinta del suo compagno Loris Karius. Ora il settimanale Chi, ha rilasciato un’esclusiva rivelando il sesso del bebè in arrivo e alcuni dettagli sulla gravidanza della conduttrice sportiva.

A pochi giorni dall’annuncio della gravidanza di Diletta Leotta, il settimanale Chi ha lanciato uno scoop sul possibile sesso del bebè. Lo scorso 24 marzo, tramite un video su Instagram, la conduttrice aveva rivelato a tutti i suoi followers di star aspettando un bambino. Poco dopo, aveva pubblicato una foto da Dubai con in mostra la pancia su una spiaggia. Diletta è fidanzata da 6 mesi con il calciatore Loris Karius ed è al momento al quarto mese di gravidanza.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Chi, l’estate della conduttrice si tingerà di…rosa! Secondo quanto appreso da degli amici vicini alla coppia, infatti, Diletta starebbe aspettando una bambina. Dopo la vacanza a Dubai, il volto di DAZN è volato a Madrid per lavoro, dove è stata paparazzata proprio da Chi. La coppia è più felice che mai e non vede l’ora di stringere tra le braccia il loro primo figlio.

Al momento non ci sono altri dettagli sulla gravidanza, e bisognerà aspettare di vedere se gli scoop lanciati da Chi saranno confermati dalla coppia. Inoltre i fan sono curiosi di sapere dove decideranno di crescere il futuro bebè, visto che per il momento i due vivono una relazione tra Milano e Londra.

