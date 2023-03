Guendalina Tavassi ha raccontato di essere stata rifiutata da una strutta per le due dichiarazioni a Le Iene: cosa è successo.

Sfogo social per Guendalina Tavassi che si è vista bandita da una strutta per famiglie. Il motivo? L’influencer aveva rivelato di avere una vita sessuale molto attiva, per questo la strutta dove avrebbe dovuto alloggiare ha respinto la sua richiesta.

Guendalina Tavassi rifiutata da una strutta, il motivo

Guendalina Tavassi ha raccontato nelle scorse ore un episodio di cui è stata protagonista. L’influencer e il suo compagno, Federico Perna, avrebbero dovuto essere ospitati da una struttura per famiglie in Alto Adige. L’hotel, però, ha deciso di far sapere alla donna che non avrebbero più potuto ospitarli, in seguito alle sue dichiarazioni a Le Iene.

La coppia infatti aveva rivelato in un’intervista a Le Iene di avere una vita intima molto attiva, tanto da arrivare ad avere rapporti 4 volte al giorno con una media di 28 volte a settimana. E sono proprio state queste dichiarazioni a far decidere alla strutta di non ospitare la coppia.

Tavassi si è sfogata sui social raccontando la storia e mostrando la mail ricevuta dall’albergo: “Sono veramente, ma veramente sconvolta. Adesso vi racconto questa cosa perché è giusto che sappiate tutti che gente di m***a c’è dietro a tante strutture. Un po’ di tempo fa avrei dovuto soggiornare, ma per motivi miei privati, ma non sono potuta andare, e ho riscritto una mail al pr di questa struttura e adesso vi faccio leggere la sua risposta”.

Nella mail inviata dall’albergo si legge: “In seguito alle ultime uscite e confidenze alle Iene, riprese da varie testate, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”. Tavassi ha aggiunto di essere stata bandita non solo da quella struttura ma da tutti i resort di quella catena e di aver inviato una diffida alla struttura.

