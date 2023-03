Antonella Fiordelisi, dopo l’eliminazione dal GF Vip, ha potuto finalmente correre tra le braccia di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi, ad un passo dalla finale, è stata eliminata nell’ultima puntata del GF Vip. Si è concluso il percorso di una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, ma l’ex vippona ora ha probabilmente altro per la testa. Uscita dalla casa, infatti, ha potuto finalmente riabbracciare Edoardo Donnamaria ed è più felice che mai.

GF Vip, l’incontro tra Antonella e Edoardo

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale. L’ex vippona era sicuramente una delle papabili vincitrici di questa edizione, ma è arrivata ultima al televoto, forse anche in seguito all’appello ai fan della madre Wilma.

Ma Antonella, nonostante la delusione, aveva solo in mente una cosa: riabbracciare il suo Edoardo. Vista la squalifica di Donnamaria, non era possibile organizzare un incontro in studio, ma, come ha fatto sapere Signorini dopo l’eliminazione della ragazza: “Mi hanno detto che Edoardo sta già arrivando a Cinecittà”.

La coppia si è quindi vista lontano dalle telecamere fuori dallo studio, ma hanno condiviso i primi momenti insieme sui social. Nelle stories di Instagram sono in macchina insieme, mentre si scambiano baci e cantano “Il più grande spettacolo dopo il big bang” di Jovanotti. In un altro video sono a letto insieme, scherzano e sono contentissimi di essere finalmente riuniti. Nonostante le critiche che ricevono da mesi a questa parte, la coppia sembra ora più felice che mai, pronta per viversi fuori dal programma che li ha fatti incontrare.

