Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso la data delle nozze e in un’intervista al Corriere hanno parlato del loro amore.

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno finalmente deciso la data del loro matrimonio. Intervistati dal Corriere, hanno parlato della loro relazione, del loro amore e in che modo questo abbia salvato entrambi. Poi danno qualche retroscena sulle loro nozze, ma senza sbilanciarsi troppo.

Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi

Speriamo che sia la volta buona per Simona Ventura e Giovanni Terzi. La coppia ha deciso, per la quarta, volta, la data del loro matrimonio. I due infatti avrebbero dovuto sposarsi già nel 2020, ma scoppiò la pandemia di Covid. Intervistati dal Corriere, Terzi ha spiegato: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra”.

Ora sembra proprio che la coppia abbia deciso la quarta e si spera ultima data. Quando sarà? La coppia preferisce non rivelarla ancora: “Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso“. Per il momento ciò che è certo è che il matrimonio non verrà celebrato a Milano ed entrambi hanno già deciso i loro testimoni. Per Terzi sarà l’amico Marco Di Terlizzi, mentre per Simona Ventura sarà l’amica e collega Paola Perego.

Parlando del loro amore, nato cinque anni fa, Terzi racconta: “Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei“. Anche Simona confessa di aver conosciuto il compagno poco dopo la fine di una relazione di cui “erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui”.

