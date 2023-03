È venuto a mancare all’età di 56 anni Paul Grant, famoso per i suoi ruoli in Harry Potter e Stars Wars: cosa è successo.

Paul Grant, 56 anni, è stato trovato privo di sensi lo scorso giovedì fuori dalla stazione ferroviaria di King’s Cross a Londra. Portato subito in urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. L’attore è noto per i suoi ruoli in Harry Potter e Stars Wars.

Paul Grant, morto a 56 anni

È morto all’età di 56 anni Paul Grant, attore affetto da nanismo conosciuto per i suoi ruoli in film come Stars Wars e Harry Potter e la Pietra Filosofale. Ha anche recitato in Labyrinth – Dove tutto è possibile al fianco di David Bowie. Nella saga di George Lucas ha recitato nel ruolo di Capo degli Ewok.

È stato trovato privo di sensi fuori dalla stazione ferroviaria di Londra, è stato subito soccorso e portato in urgenza in ospedale ma le sue condizioni erano particolarmente gravi. Dopo tre giorni attaccato al respiratore, la famiglia ha deciso di staccare la spina la scorsa domenica.

Paul Grant lascia una moglie e tre figli. La figlia Sophie Jayne Grant, 28 anni, ha dichiarato al Sun: “Portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti: avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell’Arsenal. Era una leggenda sotto molti aspetti”.

