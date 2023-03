Durante le previsioni del tempo, una meteorologa è svenuta in diretta televisiva a causa di un malore improvviso.

Alissa Carlson Schwartz, meteorologa della CBS, è svenuta in diretta televisiva a causa di un malore improvviso. La donna avrebbe dovuto dare le previsioni del tempo, ma si è accasciata ed è caduta dalla sedia sotto gli occhi preoccupati dei colleghi.

Alissa Carlson Shwartz, malore in diretta

Sabato 18 marzo alle 7 del mattino, durante il notiziario Kcal News, emittente del network CBS la metereologa Alissa Carlson Shwartz ha preso la linea per dare le previsioni del tempo. Pochi secondi dopo il collegamento, però, la donna si è accasciata alla scrivania perdendo i sensi. Il tutto è avvenuta nel giro di pochi istanti, tanto che le due conduttrici Nichelle Medina e Rachel Kim, collegate dallo studio principale, non si sono rese conto subito di ciò che era successo.

Dopo aver realizzato la situazione, hanno interrotto la linea e allarmato i soccorsi e Shwartz è stata portata d’urgenza in ospedale. Il video del malore ha fatto subito il giro del web e i molti sono rimasti in apprensione per avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

La meteorologa della KCAL CBS Alissa Carlson crolla in diretta. pic.twitter.com/2ZavKKLdk1 — Tina Stella 💚⚪♥️ (@puresoulfree) March 19, 2023

Ad aggiornare sulla situazione è stata la stessa meteorologa, che sui social ha scritto: “Grazie a tutti per gli auguri mentre mi sto riprendendo da un trauma cranico. Sono uscita dall’ospedale e sto bene. Ho bisogno di dormire e di una pizza”. Non sono mancanti alcuni commenti anti-vax che hanno dato la colpa del malore al vaccino contro il Covid-19. La realtà però è ben diversa. La donna infatti soffre di problemi cardiaci dal 2014 e non è la prima volta, spiega, che le succede un malore di questo tipo.

