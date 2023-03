Nelle scorse ore Elisabetta Canalis ha condiviso sui social un video insieme alla figlia e spunta anche il marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis ha condiviso nelle scorse ore un momento di felicità insieme a sua figlia Skyler. I fan più attenti, però, hanno subito notato che mamma e figlia non sono sole. Ad un certo punto del video, infatti, spunta anche Brian Perri.

Elisabetta Canalis, il video con la figlia

La showgirl ha voluto condividere con i suoi fan un momento felice insieme alla figlia Skyler, 7 anni. Nelle stories di Instagram si vede la bambina divertita pattinare sul ghiaccio che si lancia verso la mamma, che però rimane a bordo pista. A questo punto i fan più attenti hanno notato la presenza di Brian Perri, il padre della bambina e marito (forse ex) della showgirl, che aiuta la figlia a darsi la spinta per pattinare.

Dopo aver aiutato la figlia, l’uomo nota la telecamera e cambia subito rotta, uscendo dall’inquadratura. I fan hanno quindi notato sia la presenza dell’uomo, sia il suo atteggiamento particolarmente freddo e distaccato, segno che tra la coppia ci siano effettivamente dei rapporti parecchio tesi.

La coppia non si è ancora mai espressa sui diversi rumors che ormai da mesi circolano in rete, legati ad un loro imminente divorzio. Ovviamente l’ipotesi è che, nonostante la separazione, i due continuino a fare attività insieme per il bene della bambina, ancora molto piccola e che sicuramente vuole avere entrambi i genitori sempre insieme.

Secondo una recente notizia, Elisabetta Canalis non può per il momento lasciare Los Angeles, essendo stata una separazione con affido congiunto. La showgirl non può tornare in Italia per lunghi periodi e non può portare la bambina con sè.

Riproduzione riservata © 2023 - DG