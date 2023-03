Orietta Berti si è scontrata nuovamente con Antonella al GF Vip, accusando i genitori della ragazza di averla offesa con volgarità.

Nuova puntata, nuovo scontro tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. La cantante si è scagliata in studio contro la ragazza, accusando i suoi genitori di averla offesa con commenti cattivi e volgari. A difendere Antonella ci ha pensato Sonia Bruganelli. Vediamo cosa è successo.

GF Vip, scontro tra Orietta Berti e Antonella

Orietta Berti e Antonella Fiordelisi si sono nuovamente scontrare nello studio del GF Vip. La scorsa settimana, dopo la proclamazione di Micol Incorvaia come seconda finalista, Antonella ha vissuto un vero e proprio crollo emotivo che è durato diversi giorni. La ragazza aveva anche minacciato di lasciare il programma visti i commenti cattivi che riceveva quotidianamente sui social e anche in studio, riferendosi a Orietta Berti.

Nella puntata di ieri 20 marzo, le due hanno avuto un confronto molto acceso. Antonella, infatti, ha spiegato i motivi dietro al su crollo: “Il problema di fondo è che ogni volta che arrivo in studio vengo costantemente attaccata, che sia Orietta o il pubblico ad applaudire a quello che si dice contro di me. Sono cose che mi buttano giù. Orietta mi ha detto che sono maleducata, e quindi offende pure la mia famiglia”.

Orietta Berti ha subito replicato: “Io non ti ho mai offesa. Ti ho detto che sei maleducata e arrogante. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire “Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?” e i tuoi genitori mi hanno ripagata con volgarità e cattiverie nei miei confronti, e quindi capisco perchè tu sia così”.

In difesa di Antonella, poi, è arrivata Sonia Bruganelli, che ha voluto dare un consiglio di cuore alla ragazza: “Sei entrata nella Casa e da subito hai voluto essere protagonista. Hai scelto la strada più difficile, quella di essere protagonista là dentro nel bene e spesso nel male. Però poi ti devi assumere la responsabilità di tutto questo e uscirne serena, a prescindere dal giudizio degli altri. Ho visto il tuo percorso e ho cambiato opinione su di te. Ma adesso non puoi fare come i bambini e chiederti perché le persone non ti vogliono bene. Hai fatto tante cose perché non ti volessero bene. Essere amata è facile, basta dire quello che vogliono gli altri”.

