Nell’ultima puntata del GF Vip il pubblico ha deciso di mandare in finale Giale De Donà: Antonella è stata eliminata.

Sofia Giaele De Donà è la terza finalista del GF Vip. La vippona si è guadagnata la preferenza del pubblico al televoto e vola in finale. Al contrario, Antonella Fiordelisi ha dovuto abbandonare la casa. Per il momento sono 6 i concorrenti rimasti ancora in gara.

GF Vip, nomination ed eliminati

La finale del GF Vip si avvicina sempre di più e nella scorsa puntata, andata in onda il 20 marzo, tutto era nelle mani del pubblico da casa che, tramite televoto, ha scelto chi mandare in finale. Con il 48% di preferenze, ha vinto al televoto Sofia Giale De Donà, che si aggiunge alle altre due finaliste: Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Al secondo posto del televoto, con un 24% di preferenze c’è stata Nikita Pelizon, seguita da Milena Miconi con un 19%.

In fondo al televoto, con l’8%, Antonella Fiordelisi, che ha dovuto abbandonare la casa. Nonostante fosse una delle favorite per la finale il pubblico ha deciso di non votarla, visto anche l’appello lanciato della mamma Wilma. La donna aveva infatti chiesto al pubblico di non votare per Antonella, così che la ragazza potesse tornare a casa, visto che negli ultimi giorni provava un grande malessere all’interno del programma.

Utilizzando il profilo Twitter della figlia, aveva scritto: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”.

Al momento sono 6 i concorrenti ancora in gara: Andrea Maestrelli, Alberto De Pisis, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini e Edoardo Tavassi. La finale del programma è prevista per il prossimo 3 aprile.

Riproduzione riservata © 2023 - DG