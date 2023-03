Claudio Lippi in diretta da A Ruota Libera si lascia andare ad un commento di pessimo gusto verso un ragazzo brasiliano presente in studio.

Claudio Lippi, domenica 19 marzo in occasione della festa del papà, è stato ospite su Rai 1 al programma A Ruota Libera insieme alla figlia Federica. Durante la diretta, il conduttore si lascia andare ad un commento razzista nei confronti di un ragazzo italo-brasiliano presente in studio.

Claudio Lippi, il commento razzista

Il conduttore Claudio Lippi è al centro di una bufera mediatica a causa dei un commento razzista detto in diretta al programma A Ruota Libera domenica 19 marzo. Presente insieme alla figlia Federica, Lippi ha voluto interagire con un ragazzo in studio con i capelli in stile ‘afro’. Dopo aver chiesto se fosse italiano, il diretto interessato ha risposto di essere per metà brasiliano.

A questo punto, quella che voleva essere probabilmente una battuta si è trasformato in un commento razzista, e Lippi ha dato del primate al ragazzo: “Ah è per metà brasiliano, ecco perché. Diciamo che sta sempre dal lato umano, cioè è un essere umano. Non è un primate“.

La conduttrice Francesca Fialdini ha cercato subito di sviare il discorso, ma la reazione sconcertata del ragazzo si è vista bene. Poco dopo, non contento, Lippi fa un altro scivolone, questa volta parlando della differenza tra madre e padre: “Perché sono nato uomo? Me lo sono sempre chiesto. Almeno nascevo Malgioglio! Ma niente, neanche quello”.

Insomma, tra le uscite razziste di Claudio Lippi e le uscite sessiste di Vittorio Sgarbi a Domenica In, domenica è stata una giornata da dimenticare per la Rai.

