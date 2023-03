Dovrebbe mancare ormai poco alla nascita del suo primo figlio e Aurora Ramazzotti non vuole farsi trovare impreparata. Ecco perché attraverso alcune stories social ha chiesto dei consigli ai suoi seguaci a proposito di una ipotetica playlist musicale da poter ascoltare nelle fasi cruciali del parto. Tra le varie risposte ricevute, anche quelle degli haters a cui la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha replicato a tono.

“Mi è stato detto di creare una playlist musicale da riprodurre durante il parto e non ho la più pallida idea di cosa metterci dentro. Cosa si ascolta mentre si spara fuori un umano?”, ha chiesto con grande ironia Aurora Ramazzotti che nei prossimi giorni darà alla luce il suo primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza.

La domanda della showgirl era palesemente ironica o per lo meno un modo per divertirsi e trascorrere il tempo vista anche la didascalia scelta sotto alla domanda: “Playlist parto solo risposte sbagliate”.

Se qualcuno ha voluto giocare con lei rispondendo: “La donna cannone”, o “Ci vuole un fisico bestiale”, altri hanno scelto la via “burrascosa” rispondendo in modo poco carino alla ragazza.

“Ma chi pensa alla musica durante il parto?”, ha chiesto un hater alla Ramazzotti che ha prontamente replicato. “Non lo so signora, era un’attività divertente da fare insieme. Pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il parto. Ma se lei ha il senso dell’umorismo di un asse di legno non può partecipare”.

Insomma, nonostante il tentativo di stare serena e tranquilla e di farsi due risate con i fan, Aurora ha dovuto fare i conti con qualche utente troppo severo e poco avvezzo all’ironia…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl in occasione dell’intervista rilasciata a Vanity Fair:

