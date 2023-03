Duro lutto: è morta a soli 23 anni Sofia Sacchitelli, la studentessa affetta da un raro tumore al cuore che si era mobilitata per la ricerca.

Sofia Sacchitelli, 23 anni, studentessa genovese di Medicina, è morta in queste ore dopo una dura battaglia. Un duro lutto per tutti coloro che avevano seguito da vicino la sua storia. La ragazza era affetta da un raro tumore che l’aveva colpita meno di due anni fa e aveva combattuto nell’ultimo periodo anche dando vita ad una associazione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica.

Il lutto: morta a 23 anni Sofia Sacchietelli

lutto mano candela

La ragazza, come anticipato, è morta all’età di 23 anni ed era diventata il simbolo della ricerca. Nelle ultime settimane, infatti, c’era stata una grande mobilitazione attorno a lei e al suo lavoro. Sofia, infatti, dopo aver scoperto il raro tumore, si era impegnata in prima persona per parlare della sua malattia in pubblico, dando a tutti speranza e maggiore consapevolezza.

La Sacchitelli era iscritta al quinto anno di Medicina, ma un angiosarcoma cardiaco, un tumore al cuore molto raro che si rivela in 2-3 casi ogni milione di abitanti, non le ha dato scampo e in circa due anni se l’è portata via.

“Ti ricorderemo con il sorriso sul viso e il coraggio di chi sa trasformare le difficoltà in solidarietà e speranza per gli altri. Addio Sofia. Tutta Genova e la Liguria oggi pregano per te e si stringono alla tua famiglia, ai tuoi amici, a chi ti vuole bene e porterà avanti il percorso che hai iniziato”, le parole in una nota ufficiale da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Anche il mondo del calcio si era mobilitato per ricordare la ragazza con l’iniziativa portata avanti da Genoa e Sampdoria “Sofia nel cuore”, ovvero una raccolta fondi che metteva all’asta le maglie ufficiali da calcio dei due club.

Di seguito anche un post Instagram che ricorda la giovane ragazza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG