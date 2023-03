Sfogo social per Guendalina Tavassi che è stata respinta da una struttura alberghiera per alcune sue recenti interviste. Ecco cosa è accaduto.

Dove soggiornare in una struttura per famiglie ma, a causa di impegni, aveva rinviato tutto. Ora, Guendalina Tavassi, però, dovrà cercare un altro posto dato che lo stesso hotel ha deciso di respingerla. Cosa è successo? Lo ha spiegato la stessa ex gieffina nelle sue stories Instagram.

Guendalina Tavassi respinta da un hotel per famiglie

Guendalina Tavassi

Collegandosi su Instagram, Guendalina Tavassi ha voluto raccontare la particolare disavventura vissuta con una struttura alberghiera che ospita le famiglie. “Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari”, ha detto la donna.

Poi, spiegando quanto accaduto, ha aggiunto: “Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospitano le famiglie con bambini perché c’è l’animazione. Purtroppo però, per problemi privati, siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?”.

Da qui la Tavassi ha condiviso sulle sue Instagram stories direttamente lo screen con la risposta ricevuta dalla struttura. “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”.

“Avete capito cosa è successo? Purtroppo per la mia intervista a Le Iene non potrò soggiornare nelle loro strutture. Perché tra l’altro ne hanno diverse”. Continuando la spiegazione, la Tavassi ha fatto capire, con i suoi modi, che il riferimento ai motivi è da ricercare ad alcuni passaggi dell’intervista nei quali parlava dei rapporti intimi che ha col suo compagno. “A chi mi ha risposto così consiglio di farlo non 4 volte al giorno, ma almeno una…”., ha aggiunto.

Di seguito un post Instagram recente della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG