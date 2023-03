Il noto scrittore e autore Federico Moccia si è laureato a 59 anni e lo ha annunciato con grande soddisfazione. A far parlare è la sua tesi…

Non c’è limite all’età per imparare e studiare. La conferma arriva anche da Federico Moccia, noto scrittore e autore del famoso libro ‘Tre metri sopra il cielo’ da cui è stato tratto l’omonimo film. L’uomo si è laureato a 59 anni e lo ha fatto con una tesi, di fatto, anche su se stesso.

Federico Moccia si è laureato: la tesi fa discutere

Sebbene la notizia della sua laurea sia arrivata alcuni giorni fa, è in queste ore che le sue parole e anche il titolo della tesi stanno facendo parlare.

Moccia ha scritto sulla propria pagina Facebook: “Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato ringraziare l’autore che mi ha fatto innamorare della scrittura: Jack London con il suo romanzo Martin Eden. Io avevo 13 anni”, ha scritto il fresco dottore.

“E dopo tanto tempo l’ho ringraziato in un modo speciale, con la mia tesi: ‘Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo’. E sono contento perché ho trovato dei professori speciali, hanno ascoltato la discussione della mia tesi divertendosi, vedendo le difficoltà di due scrittori che in tempi diversi parlavano d’amore e che all’inizio non hanno trovato una casa editrice e alla fine hanno incontrato il successo”.

Proprio la tesi e il suo titolo hanno generato grandi reazioni. Infatti, moltissimi commenti sono arrivati al post dell’uomo e quasi tutti facevano riferimento al fatto che la sua tesi sia stata fatta proprio su se stesso.

Di seguito anche il post Facebook del noto scrittore con le foto e i commenti:

Voglio condividere con voi questo mio risultato: mi sono laureato in lettere moderne! La cosa più bella è stato… Posted by Federico Moccia on Wednesday, March 15, 2023

