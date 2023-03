La gara è iniziata e sta entrando decisamente nel vivo ad Amici. In vista della seconda puntata del Serale, i professori stanno assegnando compiti e guanti di sfida. Protagonista del daytime odierno Rudy Zerbi che si è rivolto, ancora, a Wax e Arisa. In questo caso con toni decisamente duri.

Come detto, Rudy Zerby ha lanciato un guanto di sfida a Wax e Arisa riproponendo lo stesso compito rifiutato nella prima puntata del Serale. Questa volta con alcune limitazioni in meno.

Peccato che a dare molto fastidio all’alunno e alla sua insegnante siano stati i modi e le parole usate nella lettera della sfida. Dopo aver spiegato le nuove regole, infatti, alcuni passaggi del maestro di canto sono stati durissimi: “[…] Poi fate voi. Mi sembra evidente che siamo davanti ad una coppia di chiuchini testardi e arrogantelli […]”.

Frasi alle quali Wax ha subito replicato: “Ha detto quelle cose perché mi sembra che sia lui testardo e arrogante”. “Io mi sono espresso senza barre e senza vestiti particolari”.

Parlando poi con Arisa, anche lei ha aggiunto: “Penso che lui abbia paura di te e di far perdere il suo alunno. Io sto pensando di fare un guanto dove Aaron scrive le barre. Ripeto, Rudy ha paura di te. Io mi sento di rifiutare questo guanto. Voglio che tu ti esibisca sempre come se fosse un tuo concerto”.

Insomma, scintille in vista della seconda puntata del Serale.

Di seguito anche il post Instagram del programma con il guanto lanciato:

