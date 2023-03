Morto un noto fumettista che aveva disegnato svariati numeri di Dylan Dog, uno dei personaggi più amati del settore.

Un lutto importante per gli appassionati del fumetto Dylan Dog. In queste ore è giunta la notizia della morte del famoso disegnatore Luigi Piccatto, autore di diversi numeri e tra i più conosciuti del settore in tutta Italia. L’uomo aveva 68 anni.

Dylan Dog: morto famoso fumettista Luigi Piccatto

lutto mano candela

In queste ore si è sparsa la notizia della morte di Luigi Piccatto, storico disegnatore di Dylan Dog. Da quanto si apprende, l’uomo è deceduto ad Asti a 68 anni.

Piccatto era uno dei più noti disegnatori italiani. Nato a Torino nel 1954, aveva cominciato a disegnare fumetti negli anni 70 e nel 1986 era entrato a far parte della squadra di disegnatori della Sergio Bonelli per Dylan Dog, il celebre “investigatore dell’incubo”, per il quale realizzò 33 storie sulla collana e vari speciali e fuoriserie.

L’uomo aveva disegnato anche storie di Magico Vento, Zagor e Nathan Never, il primo numero della miniserie Demian ideata da Pasquale Ruju e il romanzo a fumetti Darwin, con Paola Barbato, nel 2012.

All’ANSA il ricordo dell’uomo da parte di Andrea Cavalletto, altro disegnatore del celebre fumetto: “Piccatto era una della matite più prestigiose di Dylan Dog, con cui ho avuto più volte occasione di collaborare, e a cui in parte sarò sempre debitore per avermi presentato in Bonelli, ci ha lasciati. Eravamo più che colleghi, eravamo diventati amici. Avevamo avuto entrambi una brutta avventura col COVID e questo ci aveva legati ancora un po’ di più. Tanto rispetto e stima. E adesso, tanto dispiacere. Sono davvero costernato”.

Di seguito anche un post Twitter della paggina Fumetto Magazine che ha avuto un pensiero per Piccatto:

Oggi ci si è svegliati con la notizia della morte di Luigi Piccatto, disegnatore di alcune indimenticabili storie di Dylan Dog come Golconda, Cagliostro, Maelstrom, Grand Guignol, solo per citarne alcune.

Dispiace molto, è come se fosse venuto a mancare un pezzetto di un sogno.♥️ pic.twitter.com/FdwAYv3lKP — Fumetto Magazine (@FumettoMagazine) March 14, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG