Dopo il periodo complicato a causa delle cure per il tumore, Carolina Marconi è tornata a splendere e a stare meglio anche fisicamente.

Ha superato i problemi di salute e adesso Carolina Marconi può tornare a splendere, anche a livello fisico. La donna, infatti, ha mostrato la sua evoluzione nell’ultimo anno, anzi, negli ultimi 14 mesi durante i quali, anche grazie all’aiuto di un nutrizionista, ha perso ben 13 kg. Su Instagram anche la foto col prima e il dopo.

Carolina Marconi: la foto prima e dopo il dimagrimento

Carolina Marconi

Come detto, per Carolina Marconi pare essere tornato definitivamente il sorriso dopo un periodo davvero triste e grigio dovuto anche ai problemi di salute. La donna, infatti, era stata in cura per un tumore le cui conseguenti cure le avevano causato ovvie modifiche anche dell’aspetto fisico: dal volto, con la perdita dei capelli ad un aumento di peso.

In queste ore, la donna si è mostrata con grande orgoglio anche con l’intento di mandare un segnale a tutte le persone che lottano e che si pongono degli obiettivi.

La modella ed ex gieffina ha mostrato due scatti ben differenti: uno del 17 gennaio 2022 quando era arrivata a pesare 76 chilogrammi e un secondo datato 13 marzo 2023.

Nella prima foto la donna si è fatta vedere piuttosto appesantita e ancora con i capelli rasati. Invece, nel recente scatto, sono diventti 63 i kg, frutto di una sana alimentazione ed esercizio fisico.

La donna ha accompagna il confronto con una didascalia: “Mettere le due foto a confronto fa un certo effetto. Ho capito, a distanza di un anno, di aver fatto un un bel lavoro su me stessa… Bisogna sempre provarci dando tutto quello che si può per raggiungere i propri obiettivi . Aldilà dei nostri sogni, basta volerlo e metterlo in pratica… Non è certo facile, ma la testa, il cuore superano ostacoli insormontabili. Vi voglio bene”.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG