Alcune stories Instagram non ben precisate hanno portato il Tribunale a contattare Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo.

Sempre presente sui social, in particolare su Instagram, per commentare l’attualità dello spettacolo ma in generale di ciò che accade in Italia e nel mondo, Selvaggia Lucarelli ha ricevuto in queste ore una particolare richiesta da parte del Tribunale proprio per alcuni suoi vecchi contenuti…

Selvaggia Lucarelli incredula: la richiesta del Tribunale

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, come detto, è sempre molto attiva sui social e questo la porta a dire la sua su diversi temi. Spesso anche molto scottanti. Forse è anche per questo che in queste ore, la stessa giornalista ha condiviso con i seguaci un episodio che l’ha lasciata incredula. La donna è stata contattata dal Tribunale che, pare l’abbia convocata per via di alcune stories pubblicate lo scorso mese.

La penna graffiante ha infatti scritto: “Io ho visto molte cose incredibili, ma questa le batte tutte: oggi mi arriva un ex articolo 700, ovvero un provvedimento d’urgenza davanti a un giudice, per delle mie storie su Instagram di 20 giorni fa. Devo toglierle con urgenza. Si deve prononunciare subito un giudice sulla questione. Un povero tribunale occupato per questo. Togliere delle storie di febbraio”.

Proprio l’aver ribadito a conclusione del messaggio la motivazione di questa richiesta fa capire come la donna sia rimasta davvero sorpresa e allibita dell’accaduto.

Al momento non è dato sapere quali stories sia state oggetto dell’analisi del Tribunale e, di conseguenza, neppure quale sia stato l’argomento delicato trattato dalla giornalista.

Certamente la Lucarelli si trova spesso a dire la sua su svariate tematiche e, allo stesso modo, vista la sua notorietà derivante anche dalla televisione, viene ripresa da molte testate giornalistiche online che rendono tutto ancora più amplificato.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della giornalista in compagnia del fidanzato Lorenzo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG