E nozze saranno… Laura Pausini e Paolo Carta sono pronti a compiere il grande passo del matrimonio dopo 18 anni d’amore e una figlia. La conferma è arrivata dalle pubblicazioni di matrimonio apparse sul sito del Comune di Roma mostrate dal settimanale DiPiù.

Laura Pausini e Paolo Carta, a quanto pare, sono pronti al matrimonio. Dopo 18 anni di relazione, e una figlia, la coppia convolerà a nozze. A confermarlo sono le pubblicazioni di nozze, che sono state pubblicate dal settimanale DiPiù nelle scorse ore. A quanto apre, i casi di omonimia sono scongiurati dalle date di nascita di entrambi. Dunque, i due saranno presto sposi.

La data e il luogo delle nozze non sarebbero ancora state scelte o, per lo meno, fissate. Sul sito del Comune di Roma nella sezione pubblicazioni compare effettivamente il riferimento ai nomi dei componenti della coppia, con data all’anno 2023. Si tratta, quindi di un “sì” che arriverà entro l’anno.

Secondo Oggi, “dalle ricostruzioni, Laura è intenzionata a sposarsi a Solarolo, la cittadina romagnola dove è cresciuta. Non c’è ancora una data ufficiale, ma sembra che le nozze si terranno a giugno, prima che lei cominci il suo nuovo tour estivo”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della cantante:

View this post on Instagram

