Serale di Amici sempre più vicino e gli studenti si preparano ad affrontare le varie sfide. Non manca per Angelina un momento di sconforto.

Momento di analisi delle squadre ad Amici ma anche di primi momenti di sconforto prima dell’inizio del Serale. Protagonista Angelina Mango che si è lasciata andare, nel corso di una lezione, ad un pianto che ha visto l’intervento anche di Maria De Filippi.

Amici, Angelina in lacrime: ci pensa Maria

Angelina Mango

Nel corso del daytime odierno di Amici, i professori Arisa e Raimondo Todaro hanno parlato alla loro squadra commentando anche gli allievi delle altre formazioni, quella Celentano-Zerbi e quella Cuccarini-Emanuel Lo.

Nello specifico Arisa ha parlato anche di Angelina Mango spiegando che per lei è sempre da 10 ma dovendo trovare un “difetto” spesso la colpisce più artisticamente che emotivamente.

Da qui, la reazione della cantante: “Ok, Federica è estremamente comunicativa (Arisa aveva fatto il confronto con la sua allieva ndr) ma credo che lo stupore sia parte della comunicazione. Spero di stupire”.

Successivamente proprio la cantante, nel corso di una lezione, è crollata emotivamente.

“Sono arrabbiata tantissimo”, ha detto piangendo. “Non mi fido di me. Anche se domani dovessi stare meglio, ci ricadrei. Qui dentro sono stata bene, e io non starò bene. Io infatti non volevo venirci qua. Qua sto bene, ho provato cosa vuol dire. Ritornare ad odiarmi così tanto è deludente, non solo deprimente. Non sono più disprezzante nei miei confronti, sono anche arrabbiata perché non voglio adesso, qui, non voglio in generale. Allora era tutta una presa in giro”.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi che ha cercato di farla ragionare: “Perché sei arrabbiata? Il fatto che sei stata bene qua dentro ti fa arrabbiare? Perché secondo te?”.

“Non lo so. Cosa mi fa paura fuori? Io. Ma poi sono più libera di farmi male da sola. Qui ci sono le telecamere. Perché si. Una cresciuta non sta così. Pensavo che non me la sarei cavata qua dentro”, ha risposto la ragazza.

E ancora Maria: “Qui hai un confronto quotidiano con tante persone. Qui è difficile se la vivi davvero e non con superficialità”.

Dopo le parole della conduttrice, la ragazza ha anche sorriso e sembra essere tornato, per lei, il sereno.

Di seguito anche il post Instagram con lo sfogo della ragazza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG