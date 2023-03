Pomeriggio di relax con diversi contenuti social per Fedez che ha ricevuto una gradita sorpresa da una persona a lui molto cara.

Sembra essere tornato il sereno in casa Ferragnez ed in particolare per Fedez. Il rapper, dopo aver parlato dei suoi recenti problemi di salute, ha ricevuto oggi una gradita sorpresa da parte di una persona importante che lo ha aiutato nell’ultimo periodo.

Fedez riceve una bella sorpresa: lo scatto social

Fedez

Attraverso una serie di stories su Instagram, come detto, Fedez si è mostrato sorridente e divertito in compagnia della figlia Vittoria.

Diversi i contenuti molto teneri del rapper in compagnia della figlia mentre prova a truccarla da gatto. Il risultato, però, non sembra essere stato ottimale dato che i due sono andati a creare quello che è stato definito “un gatto zombie alla fashion week” con tanto di “interpretazione” da parte della bambina con i versi e le movenze tipiche del personaggio che è stato creato.

Dopo aver sorriso con la bimba, però, come detto, il cantante ha ricevuto una bella sorpresa. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Beppe Vessicchio con tanto di didascalia a sancire il loro forte legame: “Un grande amico che mi è stato di grande aiuto in un momento difficile. Felice di averti rivisto amico mio”.

Tra le persone che sono state accanto al rapper, quindi, oltre a sua moglie Chiara, anche il famoso direttore d’orchestra con cui nell’ultimo periodo ha dunque condiviso tante emozioni, non solo in campo professionale ma anche privato.

Proprio con Vessicchio, il rapper aveva condiviso la settimana di Sanremo ad inizio febbraio durante la quale si erano mostrati in diverse foto e video, insieme ad altri compagni di avventura per il podcast ‘Muschio Selvaggio’. Di seguito anche un vecchio loro post Instagram insieme relativo a quel periodo:

