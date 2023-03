Curioso momento di domande e risposte con i fan per Francesco Facchinetti che ha parlato della sua famiglia e di sua moglie Wilma.

Q&A con i fan su Instagram per Francesco Facchinetti che con la sua solita ironia e simpatia ha raccontato diversi aspetti anche inediti riguardanti la sua famiglia. Nello specifico relativi alla moglie Wilma Faissol e a suo padre, un famoso odontoiatra che possiede persino un’isola personale.

Francesco Facchinetti: il racconto sulla moglie Wilma

FRANCESCO FACCHINETTI e WILMA FAISSOL

In un momento dedicato ai fan, Francesco Facchinetti ha rivelato diverse curiosità sulla sua famiglia. Ai curiosi che gli hanno chiesto chi fosse più ricco tra lui e sua moglie Wilma, DJ Francesco non ha esitato a raccontare tante cose…

“Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga”, ha detto senza girarci intorno. “Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola. Si è comprato un’isola, così! Secondo, è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più per diletto ha inventato delle cose…”.

Curiosa, poi, la spiegazione su un altro dettaglio che riguarda la sua vita e quella di Wilma Faissol: “Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, oltre che essere brasiliana, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi è l’uomo che deve spendere tutto”.

“Mi spiego meglio. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa. C’è questo culto in Libano che funziona così. Siccome le donne devono essere trattate in un certo modo lei non deve spendere”.

Parlando del padre di Wilma, poi: “Io e lui abbiamo un bellissimo rapporto. La prima volta che mi ha visto, però, io ero in canottiera da tamarro e mi ha detto: ‘Sei come una macchina vecchia piena di adesivi…”. Il riferimento era ai tatuaggi”.

Di seguito, invece, un simpatico vecchio post Instagram della famiglia:

