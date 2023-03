Manca poco alla nascita del suo primo figlio e Aurora Ramazzotti ha fatto un bilancio della gravidanza confidando anche alcune particolarità.

Sembra essere solo questione di giorni, forse di ore, poi Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio, avuto dal compagno Goffredo Gerza. Sempre molto attiva sui social, anche per raccontare cosa succede ai suoi fan, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato a Vanity Fair alcune particolarità della gravidanza e delle sue paure.

Aurora Ramazzotti e l’attesa del figlio maschio

Aurora Ramazzotti

Sul primo periodo della gravidanza, Aurora ha raccontato: “I primi mesi non sono stati semplici e non solo per le nausee ma perché la gente mi fermava per strada e mi chiedeva di tutto. Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso”.

Entrando poi nel dettaglio delle sue emozioni, paura e attese, la ragazza ha ammesso di avere un po’ di timori nel dover crescere un maschietto: “Io d’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio. Perché? Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei avuto più esperienza. A una bambina potrei insegnare come difendersi da tutto quello che ho affrontato io…”.

Sul rapporto con suo compagno e l’idea di sposarsi in futuro: “Io lo amo tantissimo, non faccio testo. Però lui è davvero una persone incredibile. È un’anima antica intrappolata in un corpo giovane. Devo ringraziare tantissimo sua madre Francesca, che dice sempre: ‘Lo ho cresciuto pensando all’uomo che avrei voluto incontrare’. E si vede”. “Se ci sposeremo? Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme”.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl con la copertina di Vanity Fair:

