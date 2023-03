Il noto conduttore Giancarlo Magalli è tornato a parlare del periodo molto complesso della malattia e di come lo aveva vissuto.

Era tornato in tv dopo tanto tempo e si era mostrato visibilmente dimagrito e anche un pelo provato. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli, noto conduttore tv, che aveva rivelato di aver fatto i conti con una brutta malattia per la quale i medici gli avevano dato due mesi di vita in caso di mancate cure. Intervistato a ‘Citofonare Rai2‘ l’uomo ha raccopntato quanto vissuto e il grande sostegno della sua famiglia.

Magalli racconta il periodo della malattia

Giancarlo Magalli

Magalli ha spiegato di aver perso oltre 20 kg in pochi mesi e di aver passato davvero un brutto momento: “Indubbiamente è stato un periodo brutto perché sono stato male. I medici mi avevano dato addirittura due mesi di vita all’inizio”.

E spiegando tale affermazione: “I medici mi hanno detto: ‘Questa è una cosa che si cura, ma se lei non la cura, tra due mesi ci salutiamo’. Io allora ho risposto: ‘No, curiamola allora’”.

Da qui le cure: “Fastidiose. Un periodo di ricoveri, entra ed esci. In un certo senso posso dire che è stato anche un momento bello. In quel periodo ho avuto la vicinanza affettuosa e costante di tutte le mie donne. Parlo delle mie mogli e delle mie figlie, e anche dei loro compagni”.

E proprio sulle notti trascorse mentre era in cura: “Facevano le guardie la notte nella mia stanza, per controllare che io non avessi agitazioni, problemi, perché mi davano delle medicini forti”, ha sottolineato. “Io la notte mi svegliavo e una sera c’era la prima moglie, la seconda figlia, il marito della seconda moglie. Mi sono stati vicini con un grande affetto”.

Di seguito un post Instagram della figlia del conduttore quando si era presentato a Verissimo “trasformato” dopo la malattia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG