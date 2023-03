L’attore di “Salvate il soldato Ryan” e “Natural Born Killers” è morto all’età di 61 anni dopo una lunga lotta contro un aneurisma.

È stato annunciato il decesso di Tom Sizemore, celebre attore statunitense di 61 anni, noto soprattutto per il suo ruolo nel film “Salvate il soldato Ryan”.

Il manager Charles Lago ha confermato che l’attore è morto serenamente nel sonno presso lo St Joseph’s Hospital di Burbank, dove era stato ricoverato in coma a seguito di un aneurisma cerebrale avvenuto il 18 febbraio. Lunedì i medici hanno comunicato alla famiglia di Sizemore che non vi erano più speranze, raccomandando la decisione del fine vita. Durante la sua carriera, Sizemore ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi di Hollywood e ha recitato in film come “Assassini nati – Natural Born Killers”, “Pearl Harbor” e “Black Hawk Down”.

Tuttavia, ha avuto anche diversi problemi con la legge a causa della tossicodipendenza, inclusi un’accusa di violenza domestica nel 2003 e un arresto per possesso di metanfetamine nel 2007. Sizemore ha pubblicamente rivelato le sue lotte contro l’abuso di sostanze, partecipando a programmi televisivi come ‘Celebrity Rehab with Dr. Drew’ e ‘Dr. Phil’.

Nonostante le difficoltà della sua vita personale, Sizemore ha lasciato un segno indelebile nell’industria cinematografica grazie alle sue abilità di recitazione. Il suo ruolo più iconico è stato quello del sergente Michael Horvath in “Salvate il soldato Ryan”, diretto da Steven Spielberg, che gli ha fruttato una notevole popolarità e una nomination per il miglior cast ai premi della Screen Actors Guild. Durante la sua carriera, Sizemore ha lavorato anche con altri importanti registi come Martin Scorsese, Oliver Stone e Ridley Scott.

La morte di Sizemore ha scosso il mondo del cinema, con molti colleghi e fan che hanno espresso il loro dolore sui social media. Molti hanno ricordato il suo talento e la sua versatilità come attore, mentre altri hanno espresso la loro tristezza per la sua morte prematura.

In definitiva, Tom Sizemore rimarrà nella memoria di molti come un attore talentuoso e versatile che ha lasciato un’impronta indelebile sull’industria cinematografica. La sua morte è una grande perdita per il mondo del cinema e la sua eredità continuerà ad ispirare generazioni future di attori.

Riproduzione riservata © 2023 - DG