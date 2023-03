Sarà di nuovo presto mamma Beatrice Valli che in queste ore ha svelato la data entro cui è atteso il parto. Poi sulla sua pancia…

Manca ormai poco alla nascita del suo quarto figlio e sui social Beatrice Valli ha confidato ai suoi seguaci la data entro la quale è previsto il parto. La donna, moglie di Marco Fantini, ha spiegato questa sua attesa dando anche alcuni dettagli sulla sua pancia ormai davvero enorme…

Beatrice Valli e la data del parto

Beatrice Valli

Come è solita fare con i suoi seguaci social, Beatrice Valli ha confidato alcuni dettagli sulla gravidanza ed in particolare entro quale data è previsto il parto del suo quarto figlio.

Evidentemente mossa dai tanti messaggi privati e le richieste nei commenti ai vari post, l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato: “Il termine della gravidanza è il 20 aprile. Questa volta speriamo non ci siano sorprese e che il parto sia vicino”.

Ma poi anche un’altra precisazione riguardo alla sua pancia: “Come mai la pancia è così bassa? non lo so, questa volta è scesa prima. Speriamo di non essere troppo lontani dal parto dai”.

La speranza è che tutto proceda per il meglio in questo ultimo mese di gravidanza e che lei e il suo piccolo possano stare bene fin da subito.

Da poco, infatti, la Valli aveva spiegato che anche questa attesa era stata un po’ problematica: “La bambina si è girata quindi adesso ha la testa su e mi dava dei calci fortissimi in basso e avevo delle fitte e dicevo ‘strano che ho queste e fitte’ che ovviamente sono i piedi che calciano. Infatti tutta questa notte non sono riuscita a dormire dal male. Devo dire che questa gravidanza ogni giorno c’è qualcosa di nuovo”.

Di seguito un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG