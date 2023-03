Arrivano novità sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, storico pilota tedesco di F1, vittima di un incidente sugli sci nel 2013.

Il mondo della Formula Uno e in generale dello sport ama ricordarlo sorridente e sulla sua monoposto. Eppure, da ormai tanti anni, precisamente dal 2013, non si hanno tante notizie di Michael Schumacher, storico pilota tedesco di F1, vittima di un incidente sugli sci che lo ha costretto a vivere sotto costante presidio medico. La sua famiglia, ed in particolare la moglie Corinna, ha scelto la massima privacy senza mai far trapelare quali siano le reali condizioni del campione. In queste ore, a parlare di lui è stato Eddie Jordan, fondatore della scuderia omonima che lanciò proprio il pilota nella massima categoria sportiva delle auto.

Michael Schumacher, le parole di Eddie Jordan

Michael Schumacher

Lo storico manager ha rilasciato un’intervista al sito OLBG nella quale ha fatto anche alcuni passaggi proprio sulle condizioni di salute del pluricampione tedesco.

In particolare il riferimento di Eddie Jordan è allo stato emotivo di Mick Schumacher, figlio di Michael: “Mi sento molto vicino a Mick Schumacher perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia: lui è lì ma non c’è”.

In un certo senso, quindi, l’uomo ha confermato le sensazioni sulla salute del tedesco. In occasione del documentario Netflix a lui dedicato, infatti, la moglie Corinna si era lasciata scappare “Michael c’è, ma è diverso”.

Al momento le uniche informazioni che sono trapelate fino ad oggi avevano fatto intendere che il campione potesse comunicare con gli occhi perché impossibilitato a parlare.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’ex pilota tedesco:

Riproduzione riservata © 2023 - DG