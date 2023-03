Torna a parlare Maria De Filippi e lo fa per la prima volta dopo il pesante lutto della morte del marito Maurizio Costanzo.

Il dolore è forte ma anche il suo senso del dovere. Ed è anche per questo che Maria De Filippi, dopo una settimana dalla morte del marito Maurizio Costanzo, ha deciso di rimettersi in marcia col lavoro. Sono ripartite le registrazioni di Amici e, di conseguenza, la conduttrice ha parlato per la prima volta dopo il pesante lutto.

Maria De Filippi rompe il silenzio dopo il lutto

Maria De Filippi

A riportare le primissime parole di Maria De Filippi è l’Ansa, che ha sottolineato come in data odierna la Queen di Mediaset è tornata in presenza per registrare la puntata di Amici che verrà poi trasmessa domenica 12 marzo, quella che, tra le altre cose, sarà l’ultima prima della Sera del talent show.

La donna ha voluto precisare cosa l’abbia spinta a tornare subito in tv: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, le sue parole dette al pubblico, ai presenti ma anche a tutti i telespettatori.

La presentatrice non è solo tornata a registrare ma sarà presente sul piccolo schermo anche sabato sera e questa domenica quando riprenderanno, appunto, i suoi programmi, C’è posta per te e il pomeridiano di Amici, appunto.

Lunedì 6 invece tornerà anche Uomini e Donne. Sempre nella stessa giornata, stando a quanto è emerso, dovrebbe svolgersi anche una nuova registrazione del dating show, durante la quale dovrebbe esserci la scelta di Federico Nicotera.

Insomma, la regina di Canale 5 si dimostra ancora una volta una gigante anche davanti al pesante lutto che sta affrontando e proverà a mettere da parte il dolore per portare avanti il suo lavoro. Un po’ come avrebbe voluto il suo caro e compianto marito Maurizio…

Di seguito anche un post Instagram di Amici:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG