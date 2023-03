Il noto chef Carlo Cracco è stato preso di mira per un look non adatto all’occasione a cui ha partecipato. Un dettaglio fa discutere.

Tirato a lucido per un’occasione speciale. O quasi… Carlo Cracco, noto chef, è finito nella bufera sui social per una foto che lo mostra in compagnia di Daniela Santanchè, ministro del Turismo, e l’amministratore delegato di Enit, in occasione dell’incontro per discutere di ristorazione, gastronomia, accoglienza e ospitalità. Elegante, sì, ma con un paio di scarpe che proprio non sono piaciute…

Carlo Cracco, il look non convince

Carlo Cracco

L’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto, di cui Carlo Cracco è socio fondatore, ha incontrato nelle ultime ore il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e l’amministratore delegato di Enit – Agenzia nazionale del turismo, Ivana Jelinic. Fin qui nulla di male, dato che durante l’incontro si è parlato di ristorazione, gastronomia, accoglienza e ospitalità.

Se non fosse che nello scatto condiviso dalla politica vengono mostrati per intero i protagonisti dell’evento. In particolare è lo chef a fare colpo, ma in negativo.

Infatti, il maestro della cucina è stato fortemente criticato per aver indossato, con un abito elegante, un paio di scarpe per molti (se non tutti) non adatte all’appuntamento.

“Ma come siete vestiti?! Siete osceni. É sempre vero che i soldi non comprano l’eleganza ed il buon gusto”, commentato sotto il post della Santanchè un utente. Decisamente preso di mira Cracco: “Ma quanto è cafone uno che mette le scarpe da ginnastica sotto all’abito elegante?”. E ancora: “Terribili le scarpe di Cracco, ineleganza totale”.

Insomma, in cucina avrà anche pochi rivali, ma in quanto a gusto, almeno a sentire questi utenti social, meglio chiedere una mano…

Di seguito anche il post Instagram della politica con la foto in questione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG